Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин рассказали, кто набирает больше просмотров в Сети.

В Tik Tok у фигуристки Медведевой значительно больше просмотров, чем у блогера Милохина.

«Как это работает? Я вообще не понимаю!» – заявила Евгения.

Милохин сказал, что даже не замечал, что его видео в Tik Tok набирают меньше просмотров, чем у партнерши.

«Да она на мне хайпится и все. На самом деле, мне просто за это заплатили» – шутя прокомментировал ситуацию Даня.

Медведева рассказала, что тиктоки они снимают только тогда, когда этого хочет Милохин. Евгения боится, что Даня подумает, что его используют ради роста популярности.

Евгения Медведева и Даня Милохин принимают участие в шоу «Ледниковый период» на Первом канале.