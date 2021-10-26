Российский форвард итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин вошел в заявочный список игроков на матч 10-го тура Серии А с «Лацио».

Игра состоится завтра, 27 октября, во Риме на стадионе «Олимпико» и начнется в 21:45 по московскому времени.

В предыдущей встрече с «Кальяри» нападающий также находился в заявке, однако на поле не вышел. Последний раз футболист появлялся на поле 3 октябре в матче с «Наполи». Известно, что у спортсмена проблема с мышцами.

Напомним, Кокорин выступает за «Фиорентину» с января текущего года, его действующий контракт рассчитан до 2024 года.