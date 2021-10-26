Биатлонная «Рождественская гонка» в 2021 году вновь будет проходить в Гельзенкирхене на стадионе футбольного клуба «Шальке 04».

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на Ассоциацию лыжных видов спорта Германии. Гонка состоится 28 декабря.

Напомним, что «Рождественская гонка» проводится в Гельзенкирхене с 2002 года, но в прошлом сезоне из-за пандемии коронавируса ее пришлось перенести в Рупольдинг.

Согласно регламенту, турнир состоит из двух гонок: масс-старта и пасьюта. Награждение происходит только по результатам гонки преследования. Каждая команда состоит из мужчины и женщины. От каждой страны выступает по одной команде.