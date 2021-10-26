Министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский заявил, что на игру 14-го тура Российской Премьер-Лиги между «Крыльями Советов» и «Химками» не пустят зрителей.

Чиновник заявил, что проведение межрегиональных и спортивных мероприятий в Самарской области приостановлено.

К профессиональным спортивных клубам это не относится. Команды продолжают тренировался при закрытых дверях с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований властей. Это связано с тем, что матчи регулярных чемпионатов перенести не получится.

«Матчи футбольного клуба «Крылья Советов», гандбольной «Лады», хоккейных ЦСКА ВВС и «Лады» и других команд пройдут без зрителей», – заявил министр.

Матч «Крылья Советов» – «Химки» должен пройти 6 ноября в Самаре. Он начнется в 16:30 по московскому времени.