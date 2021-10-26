Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) может установить более строгие правила для непривитых игроков на турнирах в 2022 году.

О возможности введения новых ограничений уведомляет портал Tennis Majors.

Источник ссылается на письмо ATP, в котором указаны рекомендации к полной вакцинации. Они подчеркивают, что вакцинация добровольна, но необходима в некоторых странах и штатах. ATP утверждает, что в туре вакцинировано более 65 процентов игроков.

Непривитых игроков ждет ряд ограничений, в том числе большое количество тестов и самостоятельное финансирование этих медицинских услуг.

Известно, что итоговое решение о допуске непривитых теннисистов на открытый чемпионат Австралии будет принято через несколько недель. Турнир запланирован с 17 по 30 января 2022 года в Мельбурне.