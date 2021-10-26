Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит рассказал о том, что киберспорт может быть включен в программу Олимпийских игр.

«Мы ведем работу в этом направлении. Лично я убежден, что включение киберспорта в олимпийскую программу – вопрос времени», – заявил Смит.

Президент ФКС добавил, что у киберспорта достаточно большая аудитория. Кроме того, Олимпиада позиционируется как турнир, который позиционирует спорт вне политики. Смит считает, что киберспорт, лучше других видов, подходит под это определение.

Президент ФКС напомнил, что почти во всех профессиональных командах, представляющих киберспорт, играют спортсмены разных национальностей. Там оценивают людей по навыкам и способностям.

Напомним, недавно российская команда Team Spirit выиграла чемпионат по Dota 2.