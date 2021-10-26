«Сибирь» выиграла у «Барыса» со счетом 4:3 (Б) по буллитам в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе команды из Новосибирска первую шайбу на 14-й минуте забросил Денис Голубев.

В концовке первого периода «Барыс» сравнял счет. Гол забил Дмитрий Гурков на 18-й минуте.

Через 10 минут Николай Демидов снова вывел «Сибирь» вперед, а уже через 40 секунд «Барыс» вернул равновесие усилиями Кертиса Валка с передачи Якоба Лильи.

В начале второго периода Кертис Валк оформил дубль, а на 35-й минуте Егор Миловзоров сравнял счет.

Игра была переведена в овертайм где сильнейшего определить не удалось. По буллитам выиграла «Сибирь». Победную шайбу забросил Валентин Пьянов.

«Сибирь» одержала четвертую победу подряд над «Барысом». Команда из Новосибирска занимает 9-е место в Восточной конференции.