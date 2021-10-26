Женская сборная России по футболу обыграла команду Боснии и Герцеговины в матче отборочной стадии чемпионата мира 2023 года. Встреча в Зенице завершилась со счетом 4:0.

На 36-й минуте счет открыла Нелли Коровкина, Анна Кожникова оформила дубль, забив в дополнительное время первого тайма и на 85-й минуте. Алсу Абдуллина поразила ворота соперников на 72-й минуте.

Сборная России вышла на первое место в группе E после четырех встреч с 12 очками. Ранее футболистки разгромили команду Мальты со счетом 3:0.

Чемпионат мира пройдет с 20 июля по 20 августа 2023 года в Австралии и Новой Зеландии.