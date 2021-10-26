Капитан российской киберспортивной команды Team Spirit Ярослав «Miposhka» Найденов рассказал о составе команды и ее планах на новый сезон. По его заявлению, после победы на The International 10 состав останется прежним.

«Я стараюсь всячески отдыхать, заниматься тем, чем хочу: в общем, на чиле, на расслабоне. Мои друзья-тиммейты занимаются тем же самым. Пока что мы не обсуждали, когда закончится наш отпуск и начнутся тренировки, но одно решили точно – мы продолжим играть таким же составом с первой же лиги», – приводит слова Ярослава Найденова CQ.

Первый этап Dota Pro Circuit 2022 начнется 29 ноября и завершится 23 января. В феврале 2022 года лучшие команды сыграют на мэйджоре.

Напомним, в октябре 2021 года российская команда выиграла турнир по Dota-2 и получила 18,2 миллиона долларов призовых.