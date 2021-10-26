Фигурист Алексей Ерохов выиграл третий этап Кубка России по фигурному катанию. Турнир проходит в Сочи.

Спортсмен, представляющий СШОР «Москвич», набрал 179,48 балла за произвольную программу. По итогам двух соревновательных дней Алексей Ерохов получил 277,02 очков.

Фигурист из «Москвича» лидировал после короткой программы. Чемпион мира среди юниоров получил 97,54 балла за первый прокат.

На втором месте расположился Роман Савосин из «Самбо-70». Судьи оценили его выступление в 171,31 балла

Тройку призеров замкнул Илья Яблоков из СШОР «Москвич». Он получил за произвольную программу 162,73 очка.

Сегодня, 26 октября, на Кубке России в Сочи пройдут соревнования пар. Фигуристы выйдут на лед в 20:30 по московскому времени. Прямая трансляция доступна на сайте Первого канала.