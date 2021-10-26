Московский ЦСКА одержал победу на выезде над липецким «Металлургом» (2:0). Подопечные Алексея Березуцкого прошли в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.

Во втором матче группового этапа голами отличились Эмиль Бохинен на 41-й минуте и Кристиян Бистрович на 85-й минуте.

Также на 73-й минуте был заменен вратарь ЦСКА Владислав Тороп. Причиной стала травма, а его место занял Данила Боков.

После двух матчей ЦСКА набрал шесть очков и занял первое место. Их соперники остались с тремя очками и финишировали вторыми, «Зенит-Ижевск» – на третьей позиции.