На третьем этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи начинаются соревнования спортивных пар. Фигуристы выйдут на лед с короткими программами.

В 19:10 по московскому времени начнутся выступления у юниорских пар. В 20:30 на лед выйдут взрослые фигуристы. Прямая трансляция доступна на сайте Первого канала.

В соревнованиях участвуют восемь пар. Среди них – двукратные победители этапов Гран-при среди юниоров Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков.

Свои выступления на этапе Кубка России в Сочи покажут Варвара Медведева и Максим Ложкин, Анастасия Егорова и Родион Маринский, Алиса Родионова и Алексей Карпов, Мария Шегай и Игорь Шамшуров. Все пары представляют Санкт-Петербург.

Соперничать с ними будут Мария Некрасова и Иван Долгодворов из Свердловской области, Мария Альхова и Александр Ребрик, Варвара Черемных и Даниил Бутенко из Москвы.