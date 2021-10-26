Греческий теннисист Стефанос Циципас одержал победу на болгарином Григором Димитровым в матче первого круга турнира в Вене (Австрия). Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:4.

Игра продолжалась 1 час 43 минуты. Циципас сделал шесть эйсов и один из двух брейк-поинтов. Его соперник десять раз подал навылет и дважды ошибся при подаче.

Во втором круге греческий спортсмен проведет матч с американцем Френсисом Тьяфу. Ранее он выиграл серба Душана Лайовича в своей стартовой встрече. Игра второго круга состоится 28 октября.

Действующим победителем турнира в Вене является россиянин Андрей Рублёв. В этом году он не принимает участие в этих соревнованиях и не сможет защитить свой титул. Рублев в эти же даты сыграет на турнире ATP-250 в Санкт-Петербурге.