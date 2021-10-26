Бронзовая медалистка Олимпийских игр 2018 года в эстафете российская лыжница Наталья Непряева поделилась мнением об идее уравнять мужские и женские дистанции. Этот вариант предлагали Фрида Карлссон и Линн Сван из Швеции.

«Уравнение дистанций вообще не нужно. Зачем это, для чего? Пусть они бегают по мужикам, если их что-то не устраивает», – цитирует Непряеву РИА Новости Спорт.

Лыжница входит в группу Юрия Бородавко в олимпийском сезоне 2021/22. Ранее тренер сообщал, что спортсменка усердно тренируется и готовится к главному старту года.

Олимпийские Игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Лыжный турнир 5 февраля откроет женский скиатлон.