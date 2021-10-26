Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий дал комментарии относительно победы над липецким «Металлургом»в рамках группового этапа Кубка России. Матч завершился со счетом 2:0.

«Я бы не сказал, чтобы у нас было много моментов. На мой взгляд, мы забили достаточно и в первом тайме, и во втором», – заявил Березуцкий.

Главный тренер ЦСКА добавил, что поле было не в идеальном состоянии. Команде было тяжело создавать моменты. В основном получались только стандартные положения, дальние удары или отскоки.

Березуцкий не пожалел, что на ворота ЦСКА защищал Владислав Тороп, а не Игорь Акинфеев. Он заявил, что ошибки могут случиться у всех.

На 41-й минуте счет в матче открыл полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен. Ассистировал ему Федор Чалов. На 85-й минуте забил Кристиан Бистрович.