Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка поделился впечатлениями о результате матча группового этапа Кубка России с «Динамо». Команда наставника проиграла со счетом 0:3.

«Думаю, на протяжении 75-80 минут футболисты «Оренбурга» показывали хорошую, качественную игру. Но у нас сохраняется одна и та же проблема — за 30 метров до ворот соперника мы теряем агрессию и скорость в действиях», – рассказал специалист на пресс-конференции после игры.

Тренер добавил, что 0:3 – это логичный результат. Он отметил ошибку команды: соперник бьет по воротам, а его подопечные отдают мяч назад.

После двух туров группового этапа Кубка России «Оренбург» занимает второе место с тремя очками. Лидирует их последний соперник – московское «Динамо» с шестью баллами.