Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева высказалась относительно выступления трехкратного чемпиона мира Нэйтана Чена на первом этапе серии Гран-при в США.

Чен занял третье место. Это его первое поражение в официальном турнире с Олимпиады-2018 в Пченчхане. Победу на соревнованиях одержал соотечественник Чена Винсент Чжоу. Второе место занял японец Сема Уно.

«Не понимаю людей, которые пишут, что Нэйтан слился. Считаю, что эти люди переобуваются в воздухе, так нельзя» – заявила Медведева.

Евгения добавила, что Чен – человек, имеющий право на ошибку. При этом, Медведева заявила, что рада за Винсента Чжоу. Он наконец-то показал идеальные прокаты.

На этапе Гран-при в США первое место заняла Александра Трусова.