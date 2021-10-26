Полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук может временно покинуть итальянский клуб и продолжить карьеру в Ла Лиге.

По информации Eurostavka, испанская «Севилья» рассматривает опцию аренды российского хавбека с зимы до конца текущего сезона.

Ранее агент игрока сообщал, что они рассмотрят варианты перехода в другой итальянский клуб из-за недостаточного количества игровой практики.

В сезоне 2021/22 Алексей Миранчук вышел на поле в пяти матчах за «Аталанту» и не забил ни одного гола. Футболист выступает за итальянскую команду с 2020 года.