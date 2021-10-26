Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли промежуточное первое место на третьем этапе Кубка России. Турнир проходит в Сочи.

Фигуристы выполнили тройную подкрутку с заходом на флип, выброс тройной флип и тройной сальхов. Судьи оценили прокат Мишиной и Галлямова в 78,89 балла. Фигуристы заняли промежуточное первое место.

Спортсмены представляют Санкт-Петербург, АНО «СК ФК Тамары Москвиной».

Анастасия Мишина и Александр Галлямов – действующие чемпионы мира по фигурному катанию. Фигуристы тренируются в группе Тамары Москвиной.

Соревнования проходят в Сочи. Произвольные программы пары представят завтра, 27 октября. Фигуристы выйдут на лед в 14:15 по московскому времени.

Напомним, сезон 2021/2022 – олимпийский. Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.