Российские фигуристы Наталья Хабибуллина и Илья Княжук без ошибок откатали короткую программу на третьем этапе Кубка России. Соревнования проходят в Сочи

В первой части Хабибуллина и Княжук исполнили тройную подкрутку третьей степени сложности, тройной лутц и четверной лутц.

Во второй части программы Наталья и Илья исполнили выброс тройной риттбергер.

Судьи оценили прокат фигуристов в 69,95 балла. Это первые соревнования, на которых Хабибуллина и Княжук выступают во взрослой категории.

Завтра, 27 октября, пары покажут произвольные программы. Фигуристы выйдут на лед в 14:15 по московскому времени.

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук – победители соревнований среди спортивных пар на этапе юниорской серии Гран-при в австрийском Линце.