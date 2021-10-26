Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Майоров прокомментировал выбор игроков сборной России на Кубок Карьяла в Финляндии. По мнению специалиста, на турнире нужно начинать подготовку на чемпионат мира, а не экспериментировать.

«Я всегда говорил, что сборная на любом турнире должна быть именно сборной, а не каким-то экспериментальным составом. Надо же держать в голове и чемпионат мира, где мастеров из КХЛ будет гораздо больше (по сравнению с Олимпиадой). И вот туда надо начинать готовить команду уже сейчас, а не на последнем этапе Евротура», – цитирует чемпиона Матч ТВ.

Он добавил, что не понимает, какие цели перед собой ставит руководство команды. Специалист допустил их желание – готовить молодежь к Олимпиаде 2026 года.

Напомним, ранее, 26 октября Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала список игроков на Кубок Карьяла. Соревнования пройдут в Финляндии с 11 по 14 ноября.