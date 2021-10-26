Российская спортсменка Софья Просвирнова упала на лед после столкновения с американкой в эстафетной гонке на Кубке мира по шорт-треку в Пекине (Китай). Судья не обратил внимания, а спортивный комментатор Дмитрий Губерниев уверен, что ее сбили намеренно.

В своем Telegram-канале журналист опубликовал видео трансляции соревнований, на котором американка Корин Стоддард сбивает россиянку с ног после передачи эстафеты.

«Шорт-трек, Кубок Мира в Пекине! Грязный и подлый поступок американки Стоддард против россиянки Софьи Просвирновой в эстафете! Просто взяла и сбила с ног, судья, кстати, из США ничего не заметил!», – написал Губерниев.

Напомним, этап Кубок мира по шорт-треку завершился в Китае 24 октября. В эстафете россиянки заняли седьмое место. Екатерина Ефременкова, Софья Просвирнова, Елена Серегина и Анна Вострикова стали третьими в финале В.