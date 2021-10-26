Голкипер ЦСКА Владислав Тороп прокомментировал повреждение, которое он получил по ходу встречи группового этапа Кубка России с «Металлургом». Матч завершился со счетом 2:0.

Тороп рассказал, что поплатился за ошибку. Он медленно добежал до выхода на мяч, несмотря на то, что защитник Виктор Васин помогал ему.

«Вроде соперник мне на палец наступил. Врачи сказали, что вывих вправили, сустав на месте, но надо было менять, несмотря на то, что палец сам сгибался», – заявил Тороп.

Владислав думает, что травма была не серьезной. Он рассчитывает на то, что сустав быстро восстановится. Ранее Тороп уже получал вывих пальца.

Владислав Тороп продлил контракт с ЦСКА 22 сентября 2020 года.

ПФК ЦСКА идет на третьем месте в Российской Премьер-Лиге. «Металлург» из Липецка занимает 18-е место в ФНЛ.