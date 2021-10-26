Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина поделилась своим мнениям относительно выступления мужчин в своем виде спорта.

Батыршина рассказала, что в мужской художественной гимнастике есть два направления. Одно пришло из Японии, другое – из Испании.

Японское направление напоминает акробатику. Спортсмены выступают с маленькими обручами и булавами. Они соревнуются в трико. Батыршина считает это направление красивым.

«А вот про испанское направление теплых слов сказать не могу. Честно, меня выворачивает наружу, когда я это вижу», – заявила пятикратная чемпионка мира.

Батыршина добавила, что ей не нравится, когда мужчины выходят на ковер в стразах и женских костюмах. При этом гимнасты делают женские элементы.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в японском Китакюсю с 27 по 31 октября.