Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Сочи.

Мишина и Галлямов получили от судей оценку в 78,89 балла. Спортсмены по ходу программы выполнили тройную подрутку, выброс на тройной флип и тройной сальхов.

Спортсмены представляют Санкт-Петербург и тренируются в АНО «СК ФК Тамары Москвиной».

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук заняли второе место. Спортсмены исполнили тройную подкрутку, тройной и четверной лутц и выброс на тройной риттбергер. Судьи оценили их прокат в 69,95 балла. Фигуристы тренируются в СШОР №2 города Москвы.

На третьем месте расположились Алина Соловьева и Елисей Иванов из Санкт-Петербурга.

Завтра, 27 октября, спортсмены покажут произвольные программы. Начало – в 14:15 по московскому времени.