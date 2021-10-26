Защитник «Зенита» Дуглас Сантос не появится в домашней встрече Российской Премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо» и на выезде в Лиге чемпионов с «Ювентусом». Игрок получил растяжение мышц бедра в матче со «Спартаком» (7:1).

По информации Bobsoccer, бразильский футболист сможет восстановится только после паузы на матчи сборных. Его обследование не выявило серьёзных повреждений, поэтому тренерский штаб сине-бело-голубых рассчитывает на защитника в Турине.

В 13-м туре РПЛ «Зенит» сыграет с «Динамо» в Санкт-Петербурге. Матч состоится 29 октября и начнется в 19:00 по московскому времени.

В Лиге чемпионов петербургский клуб сыграет с «Ювентусом» 2 ноября в 23:00 по мск в Турине (Италия).