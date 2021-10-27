Сегодня, 27 октября, на третьем этапе Кубка России фигуристы покажут произвольные программы. Турнир проходит в Сочи.

В 13:00 на лед выйдут юниорские пары. В короткой программе победу одержали Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков из Пермского края. Судьи оценили их выступление в 69,23 балла. В тройке призеров по итогам первого дня Варвара Черемных и Даниил Бутенко, Майя Шегай и Игорь Шамшуров.

В 14:15 по московскому времени начнутся выступления взрослых пар. После первого дня лидируют Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Судьи оценили выступление пары из Санкт-Петербурга в 78,89 балла. На втором месте идут Наталья Хабибуллина и Илья Княжук из Москвы. Третью строчку турнирной таблицы заняли Алина Соловьева и Елисей Иванов из Санкт-Петербурга.

Турнир в Сочи завершится 28 октября.