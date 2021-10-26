Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов прошли в четвертьфинал турнира St. Petersburg Open в парном разряде. Спортсмены выиграли дуэт соотечественников.

В матче первого круга Рублёв и Хачанов обыграли пару россиян Евгений Тюрнев – Даниил Голубев. Они получили уайлд-кард от организаторов для участия в соревнованиях.

Матч продолжался 47 минут и завершился со счётом 6:1, 6:1. Победители сделали семь эйсов, одну двойную ошибку и реализовали 5 из 11 брейк-поинтов. Их соперники один раз подали навылет и допустили пять двойных ошибок.

В следующем круге турнира Рублёв и Хачанов сыграют с Денисом Шаповаловым из Канады и Роханом Бопанной из Индии.