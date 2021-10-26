«Витязь» проиграл домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сочи». Встреча завершилась со счетом 1:3.

Команда из Сочи вышла вперед на 16-й минуте матча. Иван Мищенко реализовал большинство.

Хозяева арены отыгрались в начале второго периода усилиями Вячеслава Лещенко.

За шесть минут до конца матча Егор Бабенко снова вывел гостей вперед.

Точку в матче поставил Виктор Балдаев.

ХК «Сочи» прервал свою серию из четырех поражений, матчем в Подольске.

Подопечные Андрея Назарова проводят последние матчи без восьми игроков основного состава. Они восстанавливаются от травм.

ХК «Витязь» идет на одиннадцатом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ с 18-ю набранными очками. «Сочи» набрал 16 очков и занимает последнее место на Западе.