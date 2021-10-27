Сегодня, 27 октября, юниоры представят короткие программы по этапе Кубка России по фигурному катанию. Турнир пройдет в Сочи.

В 16:15 на лед выйдут юниорки. Откроет выступления Виктория Федянина из Пермского края. Софья Титова будет выступать четвертой. Фигуристка представляет академию «Ангелы Плющенко». Вторую разминку откроет Надежда Понтелеенко из Санкт-Петербурга.

На турнире выступят две представительницы «Самбо-70» Алиса Двоеглазова и Любовь Рубцова.

В соревнованиях у юниоров «Самбо-70» представит Николай Колесников, а первым на лед выйдет Илья Молянов из Красноярского края. От Санкт-Петербурга выступят Арсений Димитриев, Дмитрий Шелковников, Семен Соловьев, Дмитрий Родионов и Михаил Терновский.