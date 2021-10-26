Московское «Динамо» одержало победу над «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 4:1.

Счет открыл Эрик О’Делл на 31-й минуте. Уже через 60 секунд Станислав Галиев удвоил преимущество «Динамо». Вячеслав Войнов забросил третью шайбу в матче на 38-минуте.

«Локомотив» попытался отыграться. Денис Алексеев забросил шайбу на 45-й минуте матча, но это не спасло команду из Ярославля от поражения. На 59-й минуте точку в матче поставил Вадим Шипачев. Он забил четвертый гол за «Динамо».

Поражение стало для клуба из Ярославля третьим за последние четыре матча.

Команда Игоря Никитина ранее проиграла «Адмиралу» со счетом 1:3 и «Салавату Юлаеву» (3:4 Б), но одержала победу в матче с «Барысом» (4:1).

Следующий матч «Локомотив» сыграет с «Нефтехимиком» 28 октября.

Команда из Ярославля идет на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. На счету «Локомотива» 25 очков в 22 матчах.