Основные новости из мира спорта – в традиционном дайджесте за 26 октября от Nevasport.

Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Оттавой» в сверхрезультативном матче

«Вашингтон» выиграл матч против «Оттавы» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 7:5. Александр Овечкин забросил шайбу на 37-й и 51-й минутах матча. Еще один россиянин, Илья Самсонов, защищал ворота «Вашингтона».

Тарасенко оформил дубль в матче «Сент-Луис» — «Лос-Анджелес»

Владимир Тарасенко открыл счет в третьем периоде матча между «Сент-Луисом» и «ЛОс-Анджелесом». Встреча завершилась со счетом 3:0. Тарасенко открыл счет на 44-й минуте. На 56-й – он оформил дубль с передачи Ивана Барбашева.

Виталий Кафанов стал главным тренером «Ростова»

Наставник сборной России Виталий Кафанов занял пост главного тренера «Ростова». Информация о заключении контракта размещена на официальном сайте команды. Заур Тедеев будет работать в клубе в качестве старшего тренера основного состава.

16-летний форвард СКА Мичков вызван в сборную России на Кубок Карьяла

Нападающий клуба из Санкт-Петербурга вызван в национальную команду по хоккею на первый этап Евротура – Кубок Карьяла. Текущий сезон Мичков начал в КХЛ в составе основной команды. Сейчас хоккеист выступает в МХЛ.

Самоделкина с квадом и трикселем выиграла этап Кубка России в Сочи

Российская фигуристка одержала победу на третьем этапе Кубка страны. Турнир проходит в Сочи. Самоделкина набрала 225,95 балла за два соревновательных дня. Спортсменка успешно исполнила четверной аксель в произвольной программе.

Алексей Ерохов выиграл третий этап Кубка России по фигурному катанию в Сочи

Фигурист выиграл этап Кубка страны. Спортсмен из СШОР «Москвич» набрал 179,48 балла за произвольную программу. По итогам двух дней фигурист получил 277,02 балла. Второе мест занял Роман Савостин, на третьем расположился Илья Яблоков.

Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на этапе Кубка России в Сочи

Российские фигуристы получили от судей оценку в 78,89 балла за короткую программу и заняли промежуточное первое место на турнире. Спортсмены покажут произвольные программы 27 октября.