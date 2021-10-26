Форвард московского «Динамо» Богдан Тринеев прокомментировал итоги встречи с «Локомотивом» (4:1) и стычку с Георгием Ивановым.

Тринеев заявил, что хоккеисты не были равнодушны к игре. Они бились и старались, поэтому «Динамо» смогло одержать победу. Форвард хочет, чтобы все хоккеисты выходили с таким же настроем на каждый матч.

«Я только повернулся, а он уже налетел. Не был готов к этому, поэтому случайно и поехал в штрафбокс. Каждая игра как война», – заявил Тринеев о стычке с игроком «Локомотива» Ивановым.

Форвард «Динамо» рассказал, что постепенно набирает форму после травмы. Он относится к повреждениям профессионально и спокойно. Считает, что хоккея без травм не бывает.

ХК «Динамо» идет на третьем месте в Западной конференции КХЛ.