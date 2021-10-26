Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме разместил в Instagram пост о новом рекорде в стане железнодорожников.

Встреча 12-го тура Российской Премьер-Лиги против «Сочи» стала 367-й для Гильерме в составе «Локо». Матч завершился со счетом 2:1, а голкипер обошел экс-вратаря команды Сергея Овчинникова, который сыграл в 366 встречах за клуб. Гильерме вышел на третье место по количеству матчей за «Локомотив».

«14 лет в «Локомотиве» и 367 матчей. Я понимаю, что это очень ценное достижение. Продолжаю играть и получаю удовольствие от футбола», – написал Гильерме.

Бразильский футболист добавил, что он не ставил перед собой цель обойти Овчинникова. Гильерме выразил благодарность «всей паровозной семье» за поддержку.

ФК «Локомотив» идет на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ.