Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная, по информации «Матч ТВ», поменяла короткую и произвольную соревновательные программы.

В коротком прокате Косторная будет выступать под New York Фрэнка Синатры. Произвольную программу фигуристка будет исполнять под Lovely Билли Айлиш.

Поменять музыку решили после выступлении на турнире Finlandia Trophy. Там фигуристка заняла третье место.

В прошлом году хореограф группы Даниил Грейхенгауз уже ставил Косторной программу под Lovely, но потом он перешла к Евгению Плющенко. После возвращения в «Хрустальный», Косторная каталась под музыку Айлиш в ледовом шоу «Чемпионы на льду».

Ранее фигуристка исполняла короткую программу под композицию Бет Харт I Am The One, а произвольную – под «Зиму» Антонио Вивальди.