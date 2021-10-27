«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) одержал победу над «Оттавой» со счетом 7:5. Дублем отличился российский форвард Александр Овечкин.

В составе гостей хет-триком отметился Ти Джей Оши, две шайбы на счету Александра Овечкина, еще по голу в активе Ник Дженсен и Джон Карлсон.

У «Оттавы» хет-трик у Дрейка Батерсона, по голу забили Джош Норрис и Крис Тирни.

«Вашингтон» набрал десять очков после шести игр, у «Оттавы» четыре балла. 28 октября команда Овечкина сыграет с «Детройт Ред Уингз», а их соперники 30 октября встретится на выезде с «Далласом».