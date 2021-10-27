Российские хоккеисты клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» вратарь Андрей Василевский и защитник Михаил Сергачев вошли в тройку лучших игроков матча регулярного чемпионата Национальной хоккейного лиги (НХЛ) против «Питтсбург Пингвинз».

Встреча завершилась победой «молний» со счетом 5:1. Василевский отразил 28 бросков из 29, после чего был признан второй звездой встречи. В активе Сергачева – гол, ассист и звание третьей звезды. Лучшим стал нападающий победителей Ондржей Палат, он отличился шайбой и передачей.

В следующем матче «Тампа-Бэй Лайтнинг» 29 октября примет «Аризону», а «Питтсбург Пингвинз» встретится в тот же день с «Калгари Флеймз».