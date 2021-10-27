Полузащитник «Краснодара» и сборной Польши Гжегож Крыховяк рассказал о роли своего питания в спортивной карьере и уточнил, что он есть не будет.

«Для меня питание — самое важное в футболе. Раньше видел ситуации, когда ребята кушали шоколад… Это невозможно! Я не ем мясо, стараюсь потреблять минимум сахара», – цитирует игрока «СЭ».

Футболист добавил, что в его рацион входит рыба. Ее потребление не ограничивается. Также в Краснодаре ему комфортно питаться, он может найти все необходимое.

Крыховяк выступает за клуб с августа 2021 года. Его контракт рассчитан на три года.

По итогам 12 туров Российской Премьер-лиги команда идет на пятом месте с 21 баллом, уступая лидеру пять очков.