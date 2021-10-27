«Миннесота Уайлд» одержала победу на выезде над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра завершилась со счетом 3:2. Российский форвард Кирилл Капризов вновь остался без очков.

В составе победителей результативной передачей отличился российский защитник клуба Дмитрий Куликов. Его соотечественник Кирилл Капризов нанес четыре броска в створ. Нападающий не набирает очки третий матч подряд, при этом он еще и ни разу не забивал с начала сезона в НХЛ.

«Миннесота» одержала пятую победу в шести матчах текущего сезона. В ближайшей игре команда встретится с «Сиэтлом» 29 октября. «Ванкувер» в тот же день примет «Филадельфию».