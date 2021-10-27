Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что во всех регионах России введена обязательная вакцинация от коронавируса. Требование коснется отдельных категорий граждан.

«На сегодняшний день главными государственными санитарными врачами постановления об обязательной вакцинации отдельных категорий лиц приняты во всех субъектах РФ», – она объявила на заседании координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом.

Ранее на территории России были ужесточены коронавирусные ограничения. С 30 октября по 7 ноября 2021 года вводится режим нерабочих дней. Власти рассчитывают, что это позволит поднять коллективный иммунитет и увеличить количество вакцинированных граждан.