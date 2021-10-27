«Виннипег» на выезде одержал победу над «Анахаймом» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:3, гол на счету Евгения Свечникова.

В составе победителей шайбами также отметились Эндрю Копп, Николай Элерс и Пол Штястны. Среди их соперников по голу забили Сонни Милано, Джош Мансон и Тревор Зеграс.

Евгений Свечников отличился дебютной шайбой в сезоне и за новую команду. В его активе – еще две результативные передачи.

Следующий матч «Виннипег» сыграет с «Лос-Анджелесом», «Анахайм» встретится с «Баффало».