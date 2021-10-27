Экс-игрок московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк обвинил руководство московской команды во лжи и объяснил, как оказался в «Краснодаре».

«Сначала я хотел подписать новый контракт с «Локомотивом». Но перед игрой первого тура с «Арсеналом» мне позвонил Владимир Хашиг и сказал, что «Краснодар» хочет меня купить. Спросил тренера, Николича, он тоже ничего не знал. Потом встретился с руководством. Они все отрицали — мол, таких планов нет», – цитирует спортсмена «СЭ».

Он отметил, что в итоге все было правдой – люди из «Локомотива» связывались с «Краснодаром». Игрок общался по поводу этого вопроса с Томасом Цорном и Ральфом Рангником. Они отрицали его выводы.

Крыховяк выступает за клуб с августа 2021 года. Его контракт рассчитан на три года.

По итогам 12 туров Российской Премьер-лиги команда идет на пятом месте с 21 баллом, уступая лидеру пять очков.