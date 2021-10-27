Руководство «Манчестер Юнайтед» предоставило нынешнему тренеру Уле-Гуннару Сульшеру три матча для исправления положения после проигрыша «Ливерпулю» 0:5.

По информации The Telegraph, замена наставника неизбежна. Специалист знает, что его могут уволить, но попытается воспользоваться шансами.

Источник сообщает о поиске клубом нового тренера в случае отставки Сульшера. Причиной отложенного решения может быть желание получше узнать кандидатов.

В ближайших матчах подопечные Сульшера встретятся с «Тоттенхэмом» в субботу, 30 октября, далее сыграют с «Аталантой» в Лиге чемпионов, третьим соперником считается «Манчестер Сити».

После девяти туров Английской Премьер-лиги (АПЛ) «красные дьяволы» находятся на седьмом месте в таблице с 14 очками. В прошлый уик-энд команда разгромно проиграла «Ливерпулю» (0:5).