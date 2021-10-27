Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что добралась до Ванкувера. Там пройдет второй этап Гран-при.

Ранее Туктамышева и другие фигуристы сборной России, заявленные на этап Гран-при Канады, испытывали проблемы с получением визы. Разрешение на въезд они получили накануне вылета из страны.

«Спустя почти 30 часов пути добрались…Как же приятно наконец-то лечь на кровать» – подписала сториз с фото номера в отеле Туктамышева.

Гран-при Канады пройдет с 29 по 31 октября.

Девушки выйдут на лед с короткой программой 30 октября в 4:45 по московскому времени. 31 октября фигуристки представят произвольные программы. Начало – в 5:30 по мск.

На Гран-при в США золото выиграла одиночница Александра Трусова и пара Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.