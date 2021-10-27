Румынская теннисистка Симона Халеп получила уайлд-кард от организаторов турнира в Линце (Австрия). Двукратная победительница турниров «Большого шлема» примет участие в соревнованиях с 8 по 14 ноября.

По информации Tennis World USA, спортсменка сыграет в Линце впервые с 2012 года. В текущем сезоне старт для нее станет четвертым после US Open в сентябре. Источник сообщает, что на этой неделе Симона заявлена на соревнования в Клуж-Напоке (Румыния).

Халеп является 18-й ракеткой мира. Ранее, с 2014 года, она не выиграла ни одного трофея и выпала из десятки сильнейших.