Нутрициолог и диетолог Надежда Цапкина заявила, что приготовленный в домашних условиях без добавления сахара и ароматизаторов попкорн – отличный продукт, который улучшает работ желудочно-кишечного тракта и сердечно сосудистой системы. Воздушная кукуруза также помогает улучшить состояние кожи.

Надежда Цапкина рассказала, что в попкорне есть витамины группы B, железо, цинк, медь, калий, магний, фосфор, марганец и полифенольные актиоксиданты. Они помогают снизить риск развития заболеваний сердца и избежать проблем с пищеварением.

Специалист не рекомендует употреблять сладкий или соленый попкорн. В одном маленьком ведерке лакомства содержится около 600 килокалорий. Трансжиры из масла могут привести к развитию раковых опухолей.

Нутрициолог рекомендует употреблять лакомство без вредных добавок. Только в этом случае оно принесет пользу.