Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал численность делегации национальной команды на Играх в Пекине.

«Наша делегация будет достаточно большой, предполагается участие 216 спортсменов. Со всеми официальными лицами будет порядка 450 человек», – заявил Поздняков.

Чиновник заявил, что всего в Пекин отправятся около 450 человек. На данный момент лицензии получили 102 спортсмена. Остальные квоты будут разыграны через месяц в финальной фазе соревнований.

На данный момент согласуется дизайн экипировки на Игры в Пекине. Напомним, согласно решению CAS, у сборной России есть ограничения по использованию национальной экипировки.

Поздняков заявил, то заключительный этап подготовки к Олимпиаде в Пекине пройдет на Дальнем Востоке, ближе к месту проведения турнира.