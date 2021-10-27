Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о процессе восстановления чемпиона мира и призера Олимпийских Игр Александра Большунова после операции.

«Саша сейчас в Финляндии. Начинает гулять – просто гулять, пешком», – цитирует Вяльбе Sport24.

В октябре лыжник перенес операцию на верхней челюсти. У него была проблема с кистой, которая ушла в кость. Заболевание возникло из-за неправильно залеченной пломбы нервного канала зуба.

Олимпийские Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Ранее врач сборной прокомментировал восстановление лидера команды.