Появились подробности о характере травмы, полученной Александрой Трусовой перед этапом Гран-при в США.

Источники сообщают, у фигуристки перелом стопы. Тренерский штаб знал об этом еще до вылета в Лас-Вегас. Команда обсуждала снятие Александры Трусовой с турнира.

В итоге, спортсменке облегчили прыжковый набор. В короткой программе Трусова не стала делать тройной аксель, а в произвольной Александра исполнила только один четверной прыжок – лутц.

Оба проката Трусова исполнила без ошибок. Александра победила с итоговым результатом в 232,27 балла.

Александра Трусова – фигуристка из группы Этери Тутберидзе. Спортсменка является бронзовым призером чемпионата мира 2021 и чемпионата Европы 2020. Александра – вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниров.