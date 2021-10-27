Двукратный олимпийский чемпион и президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев недоволен принципами отбора участников в сборную России на первые этапы Кубка мира по биатлону.

Он отметил, что нынешние тренеры национальной команды Юрий Каминский и Михаил Шашилов самостоятельно выбрали по пять атлетов у мужчин и женщин для поездки на Кубок мира в Эстерсунд (Швеция). По его словам, еще один человек добавится в ходе отбора.

«Я понимаю, что есть какой-то костяк спортсменов, очевидные лидеры. Тот же Логинов и Латыпов у мужчин. Они без разговоров должны ехать. Остальным нужно отбираться. Мне совершенно непонятно, что героического совершил Матвей Елисеев, кроме участия в своих скандалах на предсезонной подготовке. Хороший парень Карим Халили, но это не дает ему права ехать туда без отбора», – заявил Васильев на пресс-конференции в Санкт-Петербурге.

Он добавил, что такая же ситуация у женщин: «Там просто сборная Свердловской области, куда Шашилов набрал своих спортсменок».

Олимпийские Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Ранее стало известно, что соревнования состоятся без участия иностранных болельщиков.